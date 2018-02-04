الخارجية الفلسطينية: العدوان الوحشي على "جنين" وجه آخر لإرهاب الدولة المنظم

الشارقة 24 – واس:



شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في محافظة جنين، تأكيد جديد على حجم التطرف والعنصرية والكراهية الذي يتفشى داخل مؤسسات الاحتلال العسكرية والسياسية، نتيجة لحملات التحريض واسعة النطاق والتعليمات والفتاوى الدينية التي يطلقها المسؤولون والحاخامات، كنهج تربوي عنيف ضد الفلسطينيين.



جاءت تصريحات الخارجية، بسبب تواصل عدوان الاحتلال على محافظة جنين، وكان آخره بالأمس السبت، على بلدات "برقين"، و"الكفير"، و "الزبابدة"، والمنطقة الشرقية بمدينة جنين، ومخيمها، وغيرها، الذي أدى إلى استشهاد أحمد أبو عبيد "19 عاماً"، وإصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة.



وأوضحت في بيان صحافي، أن هذه الجرائم تسقط مجدداً ادعاءات نتنياهو وغيره من مسؤولي الاحتلال بشأن "الأخلاقيات" المزعومة لجيش الاحتلال، ويعكس في ذات الوقت حقيقة تحول جنود جيش الاحتلال إلى آلات لقتل الفلسطينيين والبطش بهم، سواًء أكانوا في الشوارع أو في المدارس أو في المستشفيات وحتى داخل منازلهم، وهو ما يفضح عُمق التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، عبر أشكال شتى من إرهاب الدولة المنظم.