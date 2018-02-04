سلطان عُمان والرئيس المصري يبحثان التعاون والقضايا المشتركة

الشارقة 24 – أونا، كونا:



التقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان اليوم الأحد في مسقط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس المصري قد وصل الى سلطنة عمان في وقت سابق اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.



وتكتسب زيارة السيسي إلى مسقط تلبية لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد أهمية خاصة، كونها تعد الأولى للرئيس السيسي منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014.