الجيش اليمني يقتل 4 من ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء

الشارقة 24 – واس:



خاض الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، والمدعومة من إيران، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأُسر اثنين آخرين..



وأوضح مصدر عسكري في تصريح، أن المواجهات نشبت بين الجانبين، إثر هجوم شنته الميليشيا الحوثية الانقلابية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة منتصف الليلة الماضية، واستهدف موقعاً للجيش اليمني بجبل كتاف الواقع شرق منطقة أعشار بمديرية ناطع.



وأضاف المصدر، أن كتيبة النخبة التي يقودها العميد صالح عبدربه المنصوري، تصدت للهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا الانقلابية على التراجع والعودة إلى مواقعها.