"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

الشارقة 24 – وام:

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن تقليص الإمدادات الغذائية في قطاع غزة سيكون له "آثار كارثية".

وقال ماتياس شماله مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة إن الآثار المترتبة على وقف المساعدات الأميركية ستظهر واضحة خلال أبريل القادم، حيث تعاني الوكالة من صعوبة في توفير الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية المقدمة كمساعدات للاجئين.

وشكك شماله في تصريحات إذاعية في قدرة "أونروا" على شراء المواد الغذائية الضرورية للربع الثاني بداية من أبريل حتى يونيو بسبب نقص الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن "أونروا" تدعم نحو مليون شخص في قطاع غزة بمواد غذائية وتشغل 267 مدرسة و21 مؤسسة صحية هناك.