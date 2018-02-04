الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات شرق تعز

الشارقة 24 – واس:

خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وسط اليمن، كبدت قوات الجيش اليمني، السبت، ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقل موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن مصدر ميداني قوله إن معارك ضارية دارت بين قوات الجيش والميليشيا في أحياء التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، وامتدت إلى المحيط الشرقي للكريفات ووادي صالة، لافتاً أن مدفعية الجيش اليمني دكت مواقع عدة للميليشيا الانقلابية في تبتي السلال والجعشا وتمكنت من تدمير دبابة وعربة BMB تابعة لها.