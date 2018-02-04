الجيش اليمني يحرر مواقع متفرقة في محافظة صعدة

الشارقة 24 – واس:

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، السبت، من تحرير مواقع متفرقة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية نقلاً عن مصدر ميداني أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع متفرقة خلف سلسلة جبال البقع الاستراتيجية، بالتزامن مع تحرير مواقع جديدة في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش في محور علب أفشلت هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها بالقرب من منطقة مندبة، وأجبرتها على التراجع والفرار.



وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.