غرق 13 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، العثور على 13 جثة قذفتها الأمواج، نتيجة غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين غرب مدينة زوارة.

وأشارت البحرية في بيان إلى أن إحدى الجثث لامرأة ليبية، والباقي لمهاجرين من باكستان.

وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه يخشى أن يكون أكثر من 90 مهاجراً قد لقوا حتفهم، بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية صباح الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون في تونس للصحافيين في جنيف عبر اتصال هاتفي، إن راكبين فقط تمكنا من السباحة إلى الشاطئ، فيما أنقذ صيادون شخصاً واحداً.

وكانت قوات حرس السواحل التابعة للبحرية الليبية، قد أنقدت خلال اليومين الماضيين 362 مهاجراً غير قانوني، بينهم 77 امرأة و6 أطفال، خلال 3 دوريات تم إرسالها الأربعاء والخميس الماضيين.