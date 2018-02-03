واشنطن تبحث عن أدلة تثبت تورط دمشق بهجوم "كيماوي" جديد

أحد أفراد الدفاع المدني السوري يتنفس من خلال قناع أوكسجين بعد هجوم سابق بغاز سام في إدلب

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة قلقة من احتمال استخدام غاز السارين في سوريا، وذلك بعد يوم من تحذير واشنطن من أنها مستعدة لبحث القيام بعمل عسكري إذا لزم الأمر لردع الحكومة السورية عن شن هجمات كيماوية.

وقال ماتيس في تصريحات للصحافيين، يوم الجمعة، إن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور مراراً كسلاح، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على استخدام غاز السارين، وأضاف "نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين، لا أملك الدليل، ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك فنحن نبحث عن أدلة".

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، إن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واتهم عمال إنقاذ ومنظمات طبية، يعملون في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، القوات الحكومية باستخدام غاز الكلور ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة إحداها صباح يوم الخميس.

وقال يحيى العريضي المتحدث باسم الهيئة: إن الأسلحة الكيماوية تستخدم في الغوطة وإن لديهم الدليل على ذلك.

وقال ماتيس "نحن مطلعون وشاهدتم جميعاً كيف قمنا بالرد على ذلك، ولذا فإن العودة لانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ستكون غير حكيمة".

من جهتها، أعلنت فرنسا، أنها تشعر "بقلق شديد" من أن الحكومة السورية لا تحترم تعهداتها بعدم استخدام أسلحة كيماوية، وأن باريس تعمل مع شركائها لتسليط الضوء على هجمات يشتبه في استخدام الغاز السام فيها في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة السورية ربما تطور أنواعاً جديدة من الأسلحة الكيماوية.

ونفت الحكومة السورية دوماً استخدام الكلور أو أي أسلحة كيماوية أخرى خلال الحرب، وتقول إنها تتعاون مع التحقيقات الدولية.