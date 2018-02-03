غوتيريس: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

الشارقة 24 – كونا:



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، إن عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة، وذلك بتوافق المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي على تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة، وبما يتطابق مع قرار مجلس الأمن 2254.



وأضاف غوتيريس في تصريح للصحافيين "هناك تفاهم بأن مثل هذه اللجنة يجب أن تشكل على الأقل من الحكومة وممثلي المعارضة في المحادثات السورية في جنيف والخبراء الدستوريين والمجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء، على ان تتضمن تمثيلاً كافياً من المكونات العرقية والدينية في سوريا".



وناشد غوتيريس جميع الأطراف السماح بالوصول الإنساني والاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.



وشدد على ضرورة أن يرافق تحقيق التقدم على مسار التسوية السياسية للصراع في سوريا إحراز تقدم ملموس على الأرض.



وأشار غوتيريس إلى عدم دخول قوافل الإغاثة المنقذة للحياة إلى المناطق المحاصرة خلال الشهرين الماضيين قائلاً: "إن الناس يعانون من الظروف الصحية الصعبة"، ملمحاً بأن التقارير الجديدة أفادت باحتمال استخدام الأسلحة الكيماوية.