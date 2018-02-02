التحالف الدولي يعلن مقتل ثلاثة من القياديين البارزين في "داعش"

الشارقة 24 – كونا:



قالت قيادة قوات التحالف الدولي، ضد ما يسمى تنظيم "داعش" اليوم الجمعة،إنها تمكنت مؤخراً من قتل ثلاثة من القياديين البارزين بالتنظيم في كل من سوريا والعراق.



وأكدت القيادة في بيان، إن عملياتها لا تزال مستمرة في العراق وسوريا، وتواصل إزاحة قادة التنظيم من ساحة المعركة، وضرب قدرتهم على إعادة التجمع واستئناف تهديدهم لمواطني كافة الدول.



وأفادت بأن الضربات الجوية لقوات التحالف أدت إلى مقتل ثلاثة من القادة البارزين في التنظيم بسوريا، أحدهما خلال شهر نوفمبر 2017 والثاني في ديسمبر 2017 والثالث في يناير 2018.



واشارت إلى أنه من بين القادة الذين قتلتهم، الشيخ أبو أنس الفراتي الذي قضى في غارة جوية قرب منطقة هجين في سوريا خلال شهر نوفمبر 2017، موضحة أنه كان مسؤولاً عن تنسيق الهجمات داخل سوريا، ومعتبرة ان مقتله يحد من قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية في المنطقة.



وأكدت أن التحالف وشركاءه يواصلون ممارسة الضغط على كبار قادة "داعش" وشركائهم في عدة شبكات بهدف تفكيك هيكليات التنظيم وإزالة الإرهاب من العراق وسوريا.