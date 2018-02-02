مقتل 28 في غارات جوية للطيران السوري شمال غرب سوريا

من آثار الدمار جراء الغارات الجوية على إدلب، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن قصفاً جوياً شنه الجيش السوري على مناطق في شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 28 على الأقل.



وأضاف إن الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر قصفت مواقع في محافظات إدلب وحماة وحلب، وهي المنطقة التي تمثل أكبر منطقة لا تزال في قبضة مسلحي المعارضة، وشمل القصف بلدات سراقب وكفر نبودة.



وأظهر مقطع فيديو نشرته جماعة الخوذات البيضاء للدفاع المدني في سوريا على شبكة الإنترنت ما يبدو أنها ضربات جوية تستهدف قرية العبد في محافظة حلب.



في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت على موقع للتواصل الاجتماعي ما يبدو أنها عمليات انتشال لأناس من تحت الأنقاض، بعد غارة جوية يعتقد أنها استهدفت كفر نبودة في محافظة حماة، وأخرى تظهر تصاعد أعمدة الدخان من أهداف في مدينة عربين بمحافظة دمشق.



وفي الغوطة الشرقية لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، استهدفت غارات أخرى بلدتي عربين ودوما ما أسفر عن سقوط 7 قتلى على الأقل.



وتأتي هذه الغارات، في وقت يواجه فيه الجيش السوري اتهامات بشن هجمات بالكلور في الغوطة، ولم يستبعد مسؤولون أميركيون شن غارات جديدة على مواقع النظام في سوريا.



وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الجمعة، إن غاز الكلور "استخدم عدة مرات في هجمات في سوريا، لكن ما يقلقنا أكثر هو احتمال استخدام غاز السارين"، موضحاً أن واشنطن لا تملك اثباتات تؤيد هذه الفرضية.