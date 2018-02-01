المرتبطين بتنظيم "الإخوان المسلمين"

مصر ترحب بإدراج واشنطن "حسم" و"لواء الثورة" على لائحة التنظيمات الإرهابية

  • الخميس 01, فبراير 2018 في 10:18 م
  • أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
    أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
رحبت مصر اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة إدراج تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة" المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مصر اليوم الخميس، ترحيبها بقرار الولايات المتحدة إدراج تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة" المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان تلك الخطوة تطوراً إيجابياً في إدراك شركاء مصر الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة لخطورة تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واستقرار مصر وشعبها".

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القرار الأميركي يعد ترجمة عملية للتضامن مع مصر ضد الإرهاب، وتقديراً لما تواجهه من محاولات خسيسة تستهدف إعاقة مسارها التنموي وانطلاقها الاقتصادي وهو الأمر الذي عبر عنه المسئولون الأميركيون على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، ويمثل خطوة هامة إلى الأمام على مسار تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة وفعالة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.