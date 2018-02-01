الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع جديدة بـ "جبل منعم" في تعز

من عمليات الجيش اليمني في جبهة تعز، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



حرر الجيش الوطني اليمني مواقع استراتيجية جديدة في مديرية الصلو بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مقر ومركز قيادة للمليشيات الحوثية الإيرانية الذي يتخذ من مدرسة النجاح مقرا له في مديرية الصلو.



فيما قصف الجيش اليمني مواقع ميلشيات الحوثي في جبل منعم في الاتجاه الغربي من مدينه تعز بمساندة قوات التحالف عقب معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيات الحوثية الإيرانية في ظل تدني الحالة المعنوية لأفرادها، نتيجة انقطاع الإمدادات والتعزيزات والخسائر البشرية في صفوفهم.



وتأتي العملية العسكرية بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر توفير الدعم اللوجستي والعسكري للقوات الشرعية خلال تقدمها نحو محافظة تعز.