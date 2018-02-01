أبو الغيط: المساس بالقدس دعوة لانزلاق المنطقة إلى العنف والإرهاب

الشارقة 24 – واس:



بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الخميس، أعمال "الاجتماع المستأنف" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم.



ويناقش الاجتماع، خطة التحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.



وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، من أن المساسُ بمدينة القدس لن يقبله عربي، مسلماً كان أو مسيحياً، وأن العبث بهذا الملف هو لعب بالنار ودعوة لانزلاق المنطقة إلى هاوية الصراع الديني والعنف والإرهاب.



وقال أبو الغيط "إن اجتماعنا اليوم بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا السابق، هو رسالةٌ ستصل لمن يهمه الأمر، من المناوئين للمواقف العربية قبل الداعمين والأصدقاء، بأننا نقف صفاً واحداً متراصاً في مواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الافتئات عليها، أو تمييعها عبر المصادرة المُسبقة على قضايا الحل النهائي".



وأضاف: "أنها رسالةٌ بأننا نتحدث بصوتٍ واحدٍ مسموع، وبخطابٍ موحد وواضح وأن موقفنا العربي المُشترك من قضية القدس صار واضحاً للجميع، وقد تضمنه القرار 8221، الصادر في 9 ديسمبر الماضي"، مشدداً على أن اجتماع اليوم يمثل فُرصة لإعادة تقييم الوضع، والوقوف على مستجداته.



من جانبه دعا وزير خارجية جيبوتي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الدول العربية إلى اتخاذ خطوات حاسمة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية ومواجهة هذه الأوضاع التي تهدد الحقوق الأوضاع الفلسطينية في القدس.



وقال إن مجلس الجامعة العربية منوط به النهوض بمسؤولياته التاريخية أمام هذا التحدي الذي يهدد وجود الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن القرار الأميركي بنقل السفارة للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل بها يشكل انتهاكا للقرارات الدولية.



ويأتي الاجتماع، بناء على قرار سابق للمجلس في دورته غير العادية المنعقدة في 9 ديسمبر الماضي بإبقاء مجلس جامعة الدول العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع مرة أخرى لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك بحث إمكانية عقد قمة عربية استثنائية في الأردن.