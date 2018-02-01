"وام" ترصد الأوضاع في مدينة المخا بالساحل الغربي اليمني

الشارقة 24 - وام:

مر أكثر من عام على نجاح القوات الشرعية في اليمن وبدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة بارزة من القوات المسلحة الإماراتية في تحرير مدينة المخا بالساحل الغربي اليمني من ميلشيات الحوثي الإيرانية.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عبر تقرير ميداني، الأوضاع في مدينة المخا بمناسبة مرور عام على تحريرها من الجحيم الحوثي، حيث أعرب أهالي المدينة عن سعادتهم لعودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها بالمدينة الساحلية.

وأكدوا أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قامت بدور بارز من أجل تحرير المخا، مشيدين بالمشاركة البارزة للقوات المسلحة الإماراتية في عملية تحرير المدينة.

وخلال جولة في محطة المخا البخارية لتحلية المياه، أكد المهندس علي أحمد مدير محطة المخا الكهربائية لإنتاج الكهرباء أن دولة الإمارات وعبر هيئة الهلال الأحمر بذلت جهوداً كبيرة من أجل إعادة تأهيل المحطة وعودتها للعمل مرة أخرى، وأصبحت اليوم تزود منازل أهالي المدينة بالكهرباء اللازمة على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه مع مرور عام على تحرير مدينة المخا الساحلية أضحت الأوضاع في المدينة مستقرة بشكل كبير، مع سيطرة قوات دعم الشرعية على جميع المناطق، معرباً عن أمله بأن يتم تحرير كامل لربوع الأراضي اليمنية من ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وخلال جولة ميدانية في سوق الخضروات والفواكه وسوق الأسماك بمدينة المخا، أكد عدد من أبناء المدينة أن الأوضاع استقرت بشكل ملحوظ وعادت حركة البيع الشراء إلى ما كانت عليه.