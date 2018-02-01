وصول وفد عسكري وأمني من السعودية والإمارات لعدن

الشارقة 24 – وام:

في إطار سعي تحالف دعم الشرعية في اليمن لعودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية الشقيقة، وصل إلى عدن وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث يوم الأحد الماضي.

وأكد وفد قيادة التحالف الذي التقى مع جميع الأطراف المعنية ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء للمدينة والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية ونبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار إعادة التنمية كما كانت عليه قبل الأحداث، مؤكدين أن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين.

وتجول وفد قيادة التحالف في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أعضاء الوفد وحدة موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأنهما سيقفان مع اليمن حتى يتم تحرير أراضيه بالكامل وأن مهمة التحالف تتمحور حول إعادة الشرعية لليمن وعودة الأمن والاستقرار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216.