ماكرون يعلن دعم تونس بأكثر من 1.8 مليار يورو

الشارقة 24 – د ب أ:



تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بضخ مساعدات تفوق 1.8 مليار يورو حتى عام 2022 لدعم الديموقراطية الناشئة في تونس.



وأعلن الرئيس الفرنسي الذي وصل مساء الأربعاء إلى تونس، عن دعم تونس بـ 1.2 مليار يورو حتى عام 2022 عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.



وأضاف ماكرون "سنخصص 500 مليون يورو إضافية بين عامي 2020 و2022 ستشمل مجالات أربعة، الأمن والدفاع والقضاء بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية".



وأعلن ماكرون أيضا عن تخصيص 30 مليون يورو لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و50 مليون يورو لدعم ريادة الأعمال للشباب و100 مليون يورو لدعم الإصلاحات في المؤسسات العامة.



ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي غدا الخميس في المنتدى الاقتصادي الفرنسي-التونسي، كما يلقي كلمة في البرلمان ويزور النصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو في 2015.