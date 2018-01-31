رابطة يمنية تحذر ميليشيا الحوثي من استخدام المختطفين كدروع بشرية

الشارقة 24 – واس:



حذرت رابطة أمهات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي من استخدام أكثر من 427 مختطفاً كدروع بشرية.



وذكرت الرابطة في بيان لها، أن الأوضاع الأمنية في تعز ازدادت سوءا خلال الأيام القليلة الماضية مع اقتراب الاشتباكات المسلحة من المناطق التي تقع فيها السجون وأماكن الاحتجاز غير الرسمية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى توحيد الجهود الإنسانية تجاه قضية المختطفين والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً فوراً دون قيد وشرط واحترام القانون الدولي في مناطق النزاع.