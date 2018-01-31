المالكي: لا صحة لما يتداول عن إطلاق "الحوثي" لصاروخ على الرياض

الشارقة 24 – واس:



أكد المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن ميليشيا الحوثي من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة .



وأشار المالكي إلى إن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف وعبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأهداف المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.