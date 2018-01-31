قذائف صاروخية تسقط على مدرج مطار دمشق الدولي

الشارقة 24 – د ب أ:



سقطت ثلاث قذائف صاروخية داخل مطار دمشق الدولي قرب طائرة تحمل دفعة من المشاركين في مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية، الأربعاء.



وقالت مصادر أمنية سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن ثلاث قذائف سقطت الأربعاء داخل حرم مطار دمشق الدولي، قرب الطائرة التي أقلت دفعة من الوفد السوري، الذي شارك في مؤتمر سوتشي دون أن يصاب أي من المشاركين أو الطائرة".



وقال عضو مجلس الشعب السوري فارس الجنديات، عضو الوفد العائد من سوتشي لـ (د ب أ) "لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار دمشق سقطت القذيفة الأولى وخلال توقف الطائرة ونزول أعضاء الوفد سقطت قذيفتان ولم يصب أحد من أعضاء الوفد أو الطائرة".