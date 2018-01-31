ماكرون يحذر تركيا من عملية سوريا ضد الفصائل الكردية

الشارقة 24 – رويترز:

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد، وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.

وبدأت تركيا، الأسبوع الماضي، هجوماً جوياً وبرياً في شمال غرب سوريا مستهدفة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين، وفتح هذا جبهة قتال جديدة في الحرب الأهلية المستمرة منذ 7 سنوات وأضر بالعلاقات مع حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو نشرت، اليوم الأربعاء: "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".