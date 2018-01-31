تضمنت مرشحين هما السيسي وموسى

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية

  • الأربعاء 31, يناير 2018 في 12:49 ص
وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر رسمياً مساء الثلاثاء، على قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى للانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى من 26 إلى 28 مارس المقبل.

الشارقة 24 – واس:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها الثلاثاء، أن المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفًا و707 تزكيات شعبية، فيما أرفق المرشح موسى مصطفى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.

وأشار البيان، إلى أن المرشحين المذكورين استوفيا الشروط المتطلبة قانوناً للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية.