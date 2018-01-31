إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية

الشارقة 24 – واس:



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها الثلاثاء، أن المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفًا و707 تزكيات شعبية، فيما أرفق المرشح موسى مصطفى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.



وأشار البيان، إلى أن المرشحين المذكورين استوفيا الشروط المتطلبة قانوناً للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية.