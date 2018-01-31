شكري: وضع القضية الفلسطينية بات صعباً والبدائل محدودة

الشارقة 24 – وام:



شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن الوضع الحالي إزاء القضية الفلسطينية بات صعباً، مؤكداً على أن البدائل صارت محدودة وأن دور الشركاء في أوروبا أصبح هاماً جداً من أجل الدفع بعملية السلام في المنطقة.



جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات عقدها الوزير شكري وفيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وجدد الوزير شكري التأكيد على ثوابت الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، والذي يتأسس على احترام المرجعيات الدولية بهدف إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ودفع عملية السلام بهدف إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.



ومن جهتها، أكدت موجيريني خلال اللقاء، على الموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.