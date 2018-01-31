خلال لقائه المسؤولة الأوروبية "موجيريني"

شكري: وضع القضية الفلسطينية بات صعباً والبدائل محدودة

  • الأربعاء 31, يناير 2018 في 12:12 ص
  • وزير الخارجية المصري سامح شكري
    وزير الخارجية المصري سامح شكري
  • فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي
    فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الوضع الحالي إزاء القضية الفلسطينية بات صعباً، مشدداً على أن البدائل صارت محدودة، وأن دور الشركاء في أوروبا أصبح هاماً جداً من أجل الدفع بعملية السلام في المنطقة.

الشارقة 24 – وام:

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن الوضع الحالي إزاء القضية الفلسطينية بات صعباً، مؤكداً على أن البدائل صارت محدودة وأن دور الشركاء في أوروبا أصبح هاماً جداً من أجل الدفع بعملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات عقدها الوزير شكري وفيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجدد الوزير شكري التأكيد على ثوابت الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، والذي يتأسس على احترام المرجعيات الدولية بهدف إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ودفع عملية السلام بهدف إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

ومن جهتها، أكدت موجيريني خلال اللقاء، على الموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.