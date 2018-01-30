استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال

الشارقة 24 - رويترز:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها "استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرق رام الله".

وقال فرج النعسان رئيس مجلس محلي المغير لرويترز عبر الهاتف "اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات أطلقوا النار على الولد من مسافة قريبة أصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ليفارق الحياة ".