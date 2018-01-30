مسؤول خليجي يؤكد أهمية دور مجلس "التعاون" في حل النزاعات

الشارقة 24 – كونا:

شدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبد العويشق، على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في حل النزاعات المختلفة ودعم الجهود الدولية في ذلك.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور العويشق في الرياض اليوم الثلاثاء، مع مدير المركز النرويجي لحل النزاعات هنري كثون .

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الصراعات والنزاعات الدائرة في المنطقة وتطوراتها، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واليمن وسوريا والعراق والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حلول سياسية لها وإعادة الأمن والاستقرار لهذه الدول.

وتطرق العويشق إلى الإسهامات الفاعلة التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية.