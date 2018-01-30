الجامعة العربية: فلسطينيو الداخل المحتل جزء عربي أصيل

الشارقة 24 – واس، كونا:

أدانت جامعة الدول العربية الممارسات العنصرية بحق فلسطينيي الداخل المحتل "عرب 48"، وعدتها تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي، سيما القوانين العنصرية التي تستهدف المس بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأعربت في بيان بمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لسلسلة القوانين العنصرية المتزايدة التي تستهدف المس بحقوقهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن حقوق الشعب الفلسطيني "لا تسقط بالتقادم".

وأوضحت الجامعة، أن تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر وأن الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت في هذا السياق، على أن فلسطينيي الداخل مع إخوانهم على الأراضي الفلسطينية "في مواجهة عدوان غاشم يدافعون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد وسياسات الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.