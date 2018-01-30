رئيس الوزراء البحريني يبحث مع السفراء الخليجيين المستجدات الإقليمية والدولية

الشارقة 24 – كونا:

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بقصر القضيبية في المنامة اليوم الثلاثاء، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد خلال اللقاء، أهمية تعزيز عرى التعاون والتنسيق لمواجهة الأخطار التي تواجهها المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب.

ودعا رئيس الوزراء البحريني، السفراء على مواصلة العمل لتقوية العلاقات بين دولهم على المستويات الثنائية، مؤكداً بأن العلاقة الخاصة والوثيقة التي تربط قادة دول مجلس التعاون مع شعوبهم علاقة فريدة.

وقال "إننا في دول المجلس أسرة واحدة واقعاً وموقفاً عمادها التعاون والاجتماع على الخير ومحورها المملكة العربية السعودية"، مؤكداً على أهمية الحفاظ على هذه المسيرة الخليجية والتعاضد بين دول المجلس.

وأوضح الأمير خليفة بن سلمان، "من يريد الخير للسعودية فهو يريد الخير لنا جميعاً، ومن يريد لها الشر فهو يريد الشر لنا جميعاً فأمننا واستقرارنا من أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها"، فيما أعرب عن تطلعه إلى لقاءات خليجية أوسع على مختلف مستويات المسؤولية لزيادة القدرة والمنعة الخليجية في صد الأخطار التي تستهدف دولها وشعوبها.

من جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ عزام الصباح، أن رئيس الوزراء البحريني هو أحد الأعمدة الخليجية لاستقرار دول المجلس وأن دعوات سموه بلم الشمل وتعزيز التعاون الخليجي لها صداها على مختلف مستويات المسؤولية الخليجية.