فرنسا وبريطانيا تقاطعان اجتماع سوتشي بشأن سوريا

الشارقة 24 – وام:



قالت فرنسا وبريطانيا، إنها لن تشاركا في محادثات السلام السورية المقرر عقدها في روسيا الثلاثاء، مشددتين على ضرورة إجراء هذه المحادثات في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة، وحثتا موسكو على حمل الحكومة السورية على المشاركة في مفاوضات مجدية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في إفادة يومية "ينبغي لكل المبادرات الأخرى مثل اجتماع سوتشي الذي ستنظمه روسيا أن تدعم عملية الأمم المتحدة وتكون في هذا الإطار".



وكتب السفير البريطاني إلى سوريا مارتن لونجدين على تويتر "بريطانيا لن تشارك في مؤتمر سوتشي، على الرغم من المساعي الروسية يرفض النظام المشاركة ودمر الثقة في أن سوتشي يمكن أن تساعد عملية جنيف".



وقال "نحث روسيا على استخدام نفوذها لإقناع النظام بالتوقف عن سلوكه المدمر".



وتعتقد القوى الغربية وبعض الدول العربية، أن محادثات منتجع سوتشي محاولة من جانب روسيا لإيجاد عملية سلام منفصلة تقوض جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة وتضع أسساً لحل يفضله الرئيس السوري بشار الأسد وحليفتاه روسيا وإيران.



ووجهت روسيا الدعوة للدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، لحضور المحادثات التي أعلنت المعارضة السورية أنها ستقاطعها.