اجتماع عربي أممي أوروبي لتبادل الخبرات في مواجهة الأزمات الثلاثاء

الشارقة 24 – واس:



يعقد بجامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، اجتماع تشاوري مع إدارات دعم البعثات الميدانية والشؤون السياسية، وعمليات حفظ السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وهيئة العمل الخارجي الأوروبي بالاتحاد الأوروبي، حول مواجهة الأزمات.



وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الجامعة لبناء قدراتها المؤسسية لدعم الدول العربية والتعامل مع الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، وذلك في سياق المشروع المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الاستجابة للأزمات.



ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ليومين بمقر الأمانة العامة للجامعة، الخبرات السابقة للمنظمات الدولية والإقليمية في مجالي الاستجابة للأزمات ونشر البعثات الميدانية.