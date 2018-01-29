العاهل المغربي يقترح إحداث مرصد إفريقي للهجرة

الشارقة 24 – بنا:



اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس، إحداث مرصد إفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.



وقال الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى الدورة العادية الـ 30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، وتلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المرصد الإفريقي للهجرة يرتكز عمله على ثلاثة محاور، هي "الفهم والاستباق والمبادرة"، حيث سيعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين، معرباً عن استعداد المغرب لاحتضان هذا المرصد.



وأوضح أن إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، يتمثل "في تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال"، وأضاف أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة تقترح، فيما يخص تدبير الهجرة، اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية، وأن هذه الأجندة تستلزم تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان.



وأكد العاهل المغربي، أن من شأن الأجندة الإفريقية حول الهجرة، أن تساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، كما تسعى إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب- جنوب، وأداة للتضامن.



وخلص العاهل المغربي إلى أن الهجرة تظل تحدياً عالمياً وحاسماً بالنسبة للقارة الإفريقية، "فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف".