"الجيش اليمني" يحرر مواقع استراتيجية بمديرية الصلو في تعز

الشارقة 24 – وام:

تمكن الجيش الوطني اليمني بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

فقد تمكنت القوات من تحرير مناطق المنية والحود وسوق الشرف وبيت القاضي وصولاً إلى مدرسة النجاح أهم معاقل المليشيات الحوثية الإيرانية في "الصلو"، فيما تمكن لواء مدرع بالجيش الوطني من التقدم بمساندة قوات التحالف وتحرير عدة قرى ومواقع في جبهة الصلو منها العقيبة وراس النقيل ومواقع تبة المنية والاكيمتين وراس بركة وقرية المنفرين وذي عسق والحود عقب معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيات الحوثية الإيرانية في ظل تدني الحالية المعنوية لديها نتيجة انقطاع الإمدادات والتعزيزات والخسائر البشرية في صفوفها.

وتهدف العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها الجيش الوطني اليمني بدعم قوات التحالف العربي إلى فك الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية على مدينه تعز منذ ثلاث سنوات.