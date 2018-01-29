أميركا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر لتعزيز أمن الحدود

الشارقة 24 – رويترز:



تسلمت قوة الانتشار السريع بالأردن، من الولايات المتحدة آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك، بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات خارج الحدود ضد تنظيم "داعش".



وفي كلمة خلال مراسم تسليم الطائرات التي أقيمت في قاعدة الملك عبد الله الجوية، أكد هنري ووستر القائم بأعمال السفارة الأميركية بالأردن، التزام بلاده بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع العدوان ومكافحة الإرهاب والمساعدة في الدفاع المدني والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة تنظيم "داعش".



وأضاف ووستر، أن الكونجرس الأميركي خصص للجيش الأردني 470 مليون دولار للسنة المالية 2017، مع تخصيص جزء كبير للتدريب وقطع الغيار والأسلحة وحظائر للطائرة الهليكوبتر من طراز بلاك هوك وعددها 12 طائرة.



وتقوم طائرات بلاك هوك، بدور محوري في قوة الرد السريع التي تمولها الولايات المتحدة والتي شكلها الأردن لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي ما زال يمثل تهديداً على الرغم من طرده من مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق.