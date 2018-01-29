البرلمان العراقي يصوت على رفع العقوبات عن المصارف في كردستان

الشارقة 24 – وكالات:



أفادت محطتا تلفزيون عراقيتان، أن البرلمان العراقي صوت اليوم الإثنين، لصالح رفع العقوبات المفروضة على بنوك في إقليم كردستان العراق.



وصوت البرلمان في مستهل الجلسة، على قرار يشير إلى انتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان، بعد تحقق الهدف المطلوب.



ويلزم قرار رفع العقوبات البنك المركزي العراقي تقديم تقارير شهرية للجنة المالية النيابية بشأن سلطاته وممارساته في الإقليم ودوره في الحفاظ على المال العام.



وكان البرلمان أقر سابقاً عقوبات على المصارف في كردستان، تضمنت قيوداً على تحويلات وبيع الدولار والعملة الصعبة إلى أربعة بنوك مملوكة للأكراد من قبل البنك المركزي في بغداد.



وما زال حظر على رحلات الطيران الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه، والذي تم فرضه رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على الاستقلال في 25 سبتمبر العام الماضي، سارياً.