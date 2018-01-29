الرئيس الألماني يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الإثنين، مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن الذي يقطنه نحو 25 ألف شخص.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الرئيس الألماني تجول برفقة زوجته في المخيم الواقع على بعد نحو 90 كلم شمال شرق عمان، واطلع على أوضاع اللاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم، وزار مركزاً تجارياً يزود اللاجئين باحتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية.



واستمع شتاينماير خلال الزيارة، إلى شرح من ممثل برنامج الأغذية العالمي عبد المجيد يحيى عن "المواد الغذائية الموجودة وكيفية صرفها للاجئين" عن طريق "بطاقة إلكترونية غذائية مبتكرة" يقوم اللاجئون السوريون بشراء حاجاتهم من المحلات التجارية والدفع من خلالها.



وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع الأزمة.



وتقول المملكة، إن كلفة استضافة اللاجئين تجاوزت عشرة مليارات دولار أميركي.