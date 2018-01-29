الكويت: التعاطي مع ملف العمالة الفلبينية بالمعطيات والأدلة

الشارقة 24 – كونا:



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في الكويت السفير ناصر الصبيح، يوم الإثنين، أن وزارة الخارجية لا تتعاطى مع أي تصريحات بشأن ملف العمالة الفلبينية، بل تركز على الجانب المهني من منطلق المعطيات والأدلة الموضوعية.



وقال السفير الصبيح للصحافيين رداً على سؤال عقب مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية، بعنوان "دور الأسرة والمدرسة في توعية الشباب ونبذ التطرف": إنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد "الادعاءات" بحق العمالة الفلبينية المتواجدة في البلاد، وإن ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل في جميع دول العالم.



وحول جهود الكويت في مواجهة الجماعات الإرهابية، أكد أن الكويت تسخر كل إمكاناتها وجهودها للحد من ظاهرة الإرهاب، لافتاً إلى أنه من الصعب القضاء نهائياً على تلك الأفكار، لكن الأعداد تتناقص وإمكانيات الإرهابيين في التجنيد تتقلص بشكل كبير.



وأكد خلو العراق من أي تواجد كويتي بين عناصر التنظيمات الإرهابية المقاتلة هناك، خصوصاً بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، أما في سوريا فأعرب عن أمله بأن لا يكون هناك عناصر كويتية في الجيوب المتبقية للإرهابيين.