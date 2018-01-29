التحالف العربي يدعو إلى التهدئة في عدن

الشارقة 24 – كونا:



أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، يوم الإثنين، استمرار العمليات الإنسانية في اليمن عبر كل المنافذ الإغاثية، سواء الجوية أو البحرية أو البرية.



وقال المالكي في مؤتمر صحافي إن "المساعدات الإنسانية حق من حقوق الشعب اليمني، ولا يجب تعطيلها"، وأضاف "سنرى الأمور تتغير إلى الأفضل فيما يخص عدن"، وناشد المكون السياسي والاجتماعي في عدن بالتهدئة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتركيز على المعركة ضد الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن التحالف يتابع المستجدات والأحداث في عدن.



وأشار المالكي إلى تفعيل منفذ الخضراء لتأمين المساعدات لليمن، إضافة إلى إصدار تصاريح بحرية لتأمين المساعدات عبر ميناء الحديدة، فيما يتعاون التحالف مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات في اليمن.



واستعرض المالكي جانباً من الإنجازات العسكرية التي تحققت في مواجهة الميليشيات الحوثية، منها التقدم في بلدة البقع وفي الجهة الغربية من محافظة البيضاء، واستهداف زورق مفخخ انطلق من ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، فضلاً عن ضبط أسلحة مهربة ومحاولات تسلل عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية.