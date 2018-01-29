تركيا تعتقل 311 منتقداً لعملياتها في عفرين السورية

الشارقة 24 – وكالات:



أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الإثنين، توقيف311 شخصاً للاشتباه بنشرهم "دعاية إرهابية" بشأن عملية أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وبين الموقوفين صحافيون، ضمنهم الكاتبة والناشطة نرجان بيصل التي أطلق سراحها الأربعاء.



ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوحدة الوطنية فيما يتعلق بالعملية، محذراً من أن كل من يستجيب لدعوات التظاهر سيدفع "ثمناً باهظاً".



وفي رسالة موجهة الإثنين، إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعا حزب الشعب الديموقراطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العملية العسكرية التركية في عفرين.



وقال مسؤول في الحزب، إن 209 من أعضائه اعتقلوا على خلفية اتهامات بنشر "الدعاية الإرهابية" منذ انطلاق العملية.