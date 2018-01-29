مصر وإثيوبيا والسودان تحاول كسر جمود محادثات "النهضة" خلال شهر

رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر حسن البشير مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، على هامش قمة للاتحاد الأفريقي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



ووجه الزعماء تعليماتهم لوزراء المياه والطاقة، بوضع تقرير خلال شهر يحدد سبلاً لحل كل الخلافات القائمة بخصوص اسد النهضة.



كما اتفق الزعماء على عقد اجتماعات على مستوى الرؤساء بشكل سنوي، وإقامة صندوق بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية مثل خط للسكك الحديدية يربط الدول الثلاث.



وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، خلال الاجتماع، أن مشروع سد النهضة لم يهدف قط للإضرار بأي بلد، بل لتلبية احتياجات ماسة للكهرباء وتطوير التعاون في مجال التنمية في المنطقة..



وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الدول الثلاث اتفقت على إكمال الدراسة الفنية الأولية خلال شهر.



ويشار، إلى أن من أهم أسباب الخلاف بشأن بناء سد النهضة، هي سرعة ملء خزانات إثيوبيا.



واكتمل بناء السد بنسبة 60 في المئة وسينتج ستة آلاف ميجا وات لدى اكتماله، وهو محور خطط إثيوبيا الطموحة لتصدير الكهرباء.