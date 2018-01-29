الزياني يبحث مع مسؤول أممي تعزيز التعاون الإنساني

الشارقة 24 – وام:

بحث الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مايكل هيلير شو مدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الرياض، الجهود التي يبذلها المكتب لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الدول المحتاجة في المنطقة، والدور الذي يقوم به لتوفير المساعدات الإغاثية للشعب اليمني الشقيق، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما جرى خلال استقبال الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الإثنين، المسؤول الأممي، تدارس سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والمكتب الأممي لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال الإنساني.

وأكد الزياني، تصميم دول مجلس التعاون على دعم ومساعدة الشعب اليمني في محنته والظروف الصعبة التي يعيشها، ومواصلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى كل المحافظات اليمنية منوهاً بالدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.