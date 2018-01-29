مقتل 33 سورياً بضربات جوية على إدلب

من المجازر الدموية التي ارتكبت في إدلب

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وعمال إغاثة في إدلب، يوم الإثنين، أن ضربات جوية على المحافظة الخاضعة لسيطرة المعارضة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً منذ يوم الأحد.

وسقط معظم القتلى في سراقب الواقعة على طريق سريع رئيسي يربطها بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة، وعلى بعد 20 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال الغربي من قاعدة أبو الظهور الجوية التي انتزعتها القوات الحكومية ومقاتلون متحالفون معها من المعارضة.

وقال الدفاع المدني في إدلب، وهو هيئة إنقاذ في المناطق الخاضعة للمعارضة تعرف باسم الخوذ البيضاء، إن الضربات الجوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصابت عدة قرى في المحافظة الواقعة بشمال غرب سوريا.

وقال مصطفى الحاج يوسف رئيس الدفاع المدني في إدلب إن أكثر من 35 شخصاً أصيبوا، وأضاف أن الطائرات قصفت سوقاً للخضر إلى الشمال من سراقب في الثامنة صباحاً يوم الإثنين.

وتابع "بعدها مباشرة تم استهداف المشفى الذي نقلت إليه الإصابات، نتج عنه استشهاد مدني وإصابات في كادر المشفى وخروج المشفى نهائياً عن الخدمة".