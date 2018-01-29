25 قتيلاً من عائلة واحد في قصف تركي على عفرين

عناصر من الجيش التركي على مقربة من عفرين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر طبي، أن 25 شخصاً من عائلة واحد، بينهم أطفال، لقوا حتفهم جراء غارات جوية تركية على منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد شمال غربي سوريا.

وأكد المصدر، أن أكبر مستشفى في عفرين استقبل 25 جثة من عائلة واحدة.

في غضون ذلك، أفادت رئاسة الأركان التركية في بيان، أن المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية 44 هدفاً عسكرياً شملت أوكاراً ومخابئ ومستودعات ذخيرة، ومرابض أسلحة تابعة للمسلحين الأكراد.

وقالت إنه تم تحييد 40 مسلحاً وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 597 مسلحاً.