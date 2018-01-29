الإضراب يشل مؤسسات "الأونروا" في غزة

الشارقة 24 – وام:

عم الإضراب الشامل، الإثنين، جميع مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة، وذلك كخطوة احتجاجية أولى على قرار الإدارة الأميركية تقليص الميزانيات والدعم للوكالة.

شمل الإضراب أكثر من 13 ألفاً من موظفي "الأونروا" كخطوة أولى احتجاجية للتعبير عن رفضهم قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن "الأونروا"، بنحو 125 مليون دولار كانت تقدم لميزانية الوكالة.

وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين إن الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين بالأونروا تهدف لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة والعالم أجمع لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار، بجانب تسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين.