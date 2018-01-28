قمة مصرية إثيوبية سودانية الإثنين لبحث سد النهضة

الشارقة 24 – رويترز:



يعقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاً يوم غد الإثنين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.



وقال دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث وصل القادة الثلاثة "الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات".



وأكد مصدر بالحكومة المصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في الاجتماع وقال إنه مدد إقامته لهذا الغرض.



وقال إن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين.



وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد.



وفي ديسمبر الماضي، اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.



وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين وحذر محللون مراراً من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.



ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر، المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد.



وسيولد السد، الذي تم بناء نحو 60 في المئة منه حتى الآن، 6000 ميجاوات عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.