الرئيس الفلسطيني: متابعة جهود السلام تتطلب إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة

الشارقة 24 – واس:

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن متابعة جهود السلام تتطلب إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، إلى "أن يكون للاتحاد الإفريقي، ودوله الأعضاء ممثلون لهم في هذه الآلية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وقال الرئيس عباس "إن تمسك الفلسطينيين بخيار السلام، هو خيار نسعى لتحقيقه منذ عقود، بيد أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بالقدس، قد جعل الولايات المتحدة طرفاً منحازاً للاحتلال الإسرائيلي، واستبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام، وبذلك فإنها لن تكون قادرة على أن تقترح حلاً عادلاً ومنصفاً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية التزام جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملاً بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية.