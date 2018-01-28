مقتل 10 من ميليشيات الحوثي بقصف لمقاتلات "التحالف" بـ "تعز"

الشارقة 24 – د ب أ:

أفادت قوات الشرعية اليمنية اليوم الأحد، بمقتل أكثر من عشرة عناصر من ميليشيات الحوثي بقصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن أكثر من 10 متمردين من الحوثي قتلوا بقصف جوي من مقاتلات التحالف في منطقة شرف العنين بجبل حبشي في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وأكد البيان، أن قوات الجيش الوطني بكافة ألويتها ووحداتها العسكرية لا تزال تشن هجماتها على مواقع المليشيات الإنقلابية في شرق وغرب وشمال مدينة تعز.

وأشار البيان، إلى أن رجال الجيش الوطني في القطاع الأول والثاني والسادس باللواء 22 ميكانيكي، شنوا هجوماً عنيفاً على التلال والسلسلة الجبلية الاستراتيجية "جبل الجعشة والمقرمي والسلال" المطلة على المدينة ومنطقة الحوبان شرق المدينة.

وذكر بيان المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي في تبة سوفيتل شرق المدينة، دون الإشارة إلى الخسائر التي خلفها القصف.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت، الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة بمساندة مقاتلات التحالف العربي على عدة محاور في تعز بهدف تحريرها من قبضة الحوثيين، وفك الحصار الذي يفرضونه على مدينة تعز منذ نحو عامين ونصف.