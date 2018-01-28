"غصن الزيتون" التركية تقصف جبل "برصايا" الاستراتيجي في عفرين

الشارقة 24 – وكالات:

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن القوات التركية قصفت جواً وبالمدفعية التركية جبل "برصايا" في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، مستفيدة من طقس ملائم بعد أيام من الأمطار والضباب.

ومن جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن إن الاشتباكات كانت عنيفة في جبل "برصايا" الاستراتيجي، لأنه يرصد أعزاز وكيليس ويعطي إمكانية التقدم في مناطق واقعة في شمال شرق عفرين.

ووفقا للمرصد، فإن الاشتباكات توسعت وأكثر حدة اليوم الأحد، حيث طال القصف مناطق في قرية قده حسن وناحية راجو وقسطل جندو، وسط اشتباكات عنيفة على محاور في تلال بمنطقة راجو.

وأضاف عبد الرحمن، أن القصف التركي ألحق أضراراً بمعبد عين دارة الأثري، مما تسبب بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين.

ويرجع تاريخ المعبد إلى العصر الحديدي، ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران.

سياسياً، قال الرئيس أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية جوروم وسط البلاد، إن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" عازمة على "تحرير جبل برصايا الاستراتيجي".

وفي مواجهة الهجوم التركي، دعا حزب الاتحاد الديموقراطي الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية السبت "الأسرة الدولية" و"القوى الوطنية السورية" إلى ممارسة "ضغوط بكل الوسائل" لوقف الهجوم التركي العنيف.

ومنذ بدء الهجوم في 20 يناير الجاري، أسفرت العملية التركية عن مقتل خمسة جنود أتراك، حسب هيئة الأركان التركية، وجرح 40 جندياً آخرين.

وعبرت عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التدخل التركي الذي يزيد الأوضاع في سوريا تعقيداً.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعاُ لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تتواجد في مناطق بجنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة "إرهابية انفصالية".