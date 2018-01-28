شتاينماير يشيد باستقبال الأردن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين

الشارقة 24 – وكالات:

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد في قصر الحسينية بعمان، جلسة مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر الذي وصل البلاد السبت في زيارة رسمية.

وركزت المباحثات، على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، في مقدمتها قضية القدس.

وقال شتاينماير، في حديثه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن ألمانيا تنظر لالتزام الأردن باحترام كبير وبإعجاب، مضيفاً بقوله: "إن ذلك يعد عبئاً ضخماً بالنسبة للدولة".

يشار إلى أنه يعيش في الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، بحسب البيانات الرسمية.

وتشير تقديرات إلى أن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين لم يتم تسجيلها في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة.

ومن جانبه، توجه الملك عبد الله الثاني بالشكر للرئيس الألماني على الدعم التاريخي من ألمانيا.

ووصف العاهل الأردني الصراع في الشرق الأوسط ومستقبل القدس، بأنهما موضوع مهم بالنسبة للمباحثات مع الرئيس الألماني.

ومن جانبه، سلط شتاينماير الضوء على التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ويعتزم شتاينماير زيارة مخيم لاجئين في لبنان يضم نحو 30 ألف لاجئ سوري، وكذلك قاعدة الأزرق الجوية الأردنية التي يتمركز بها نحو 300 جندي من الجيش الألماني مع أربعة طائرات استطلاع ألمانية من طراز تورنادو وطائرة تزود بالوقود لدعم مكافحة تنظيم "داعش".