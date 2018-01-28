علماء السعودية يحذرون من الشائعات ومواقع وقنوات التحريض

الشارقة 24 – وام:

حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه، داعية إلى الحذر من مواقع وقنوات التحريض والفتنة دعاة تمزيق الأوطان والعبث بوحدتها وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة.

وقالت الأمانة في بيان، يوم الإثنين، إن "التقارير كشفت عن حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة"، مشيرة إلى ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات الطائفية والمذهبية وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية وهدفها تقطيع الدول وبعثرة الشعوب، ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها أماتوا جوعاً أم تفرقوا شيعاً أم تناثروا طوائف أم تقطعوا أحزاباً.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن من نعمة الله تعالى على المملكة العربية السعودية، وحدة ترابها وقوة أمنها ويحكمها ولاة أمر يتمتعون بالجدية والحزم في المحافظة على هذه الوحدة وعلى هذه الأمة، والحرص على خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما، مؤكدة أنه يجب تقدير هذه النعمة الكبرى والمحافظة عليها والدولة بأجهزتها القضائية والأمنية وشعبها الواعي الوفي قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الازدهار وتعزيز ريادتها العربية والإسلامية وتأثيرها العالمي، بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية عامة.