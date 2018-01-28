الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في كابول

الشارقة 24 - وام:

استنكر الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي نجم عن تفجير سيارة ملغومة وسط العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وشدد الأزهر، في بيان له اليوم الأحد، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم وقيم كل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعياً إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد العالم أجمع، ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله لتجفيف منابع تلك الجماعات والضرب بقوة على يد من يدعمونها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأفغانستان حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.