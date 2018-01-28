السيسي والبشير يتفقان على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع القضايا الثنائية

الشارقة 24 - وام:

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، خلال لقائهما في أديس أبابا، على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع القضايا الثنائية كافة وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان بشأن مختلف الموضوعات والملفات لاسيما في ضوء التحديات المشتركة التي يفرضها الوضع الإقليمي الراهن.

وأضاف راضي أن الرئيس عمر البشير أكد خلال اللقاء على ما يجمع شعبي وادي النيل من تاريخ مشترك ووحدة المصير، مؤكداً حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر على الأصعدة كافة، معبراً عن تقديره لحرص مصر على التشاور مع السودان، ومؤكداً على ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات التاريخية الخاصة التي تربط البلدين.

وأشار الرئيس السوداني إلى أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.